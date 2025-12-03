Lo que necesitas saber: La semifinal entre Toluca vs Monterrey arranca con el juego de ida en el Estadio BBVA el miércoles 3 de diciembre a las 21:10 hrs.

La lesión de Alexis Vega le está costando muy caro al Toluca. No solo perdieron a su jugador estrella en los Cuartos de Final contra Juárez, también está en duda su participación contra Monterrey en las Semifinales.

Y todo por esa lesión que sufrió en la recta final de la Fase Regular. No ha podido recuperarse como se esperaba y ya hasta tres kinesiólogos se quedaron sin chamba. Tssss

Alexis Vega, jugador del Toluca / Fotografía @TolucaFC

¿Toluca despidió kinesiólogos por Alexis Vega?

De acuerdo con la información de Paco Arredondo, Alexis Vega ha sufrido tres lesiones distintas consecutivas. La primera, en la rodilla durante el juego contra Xolos en la jornada 14. La segunda, fue un desgarre en la J15 contra Pachuca.

Y el jueves 27 de noviembre presentó nuevas molestias, está vez en el tendón rotuliano, justo cuando estaba haciendo trabajos para reintegrarse con el equipo.

Acá les contamos que el equipo había tomado la decisión de darle una semana más de recuperación durante los Cuartos de Final, justamente para evitar una recaída.

Dicha situación ha levantado sospechas de los ‘malos cuidados’ que pudo recibir Alexis durante su recuperación, tanto así que Marco Cansino reveló que, el club ya despidió a tres kinesiólogos por esa recaída.

Acá les dejamos el momento, justo en el minuto 25:00 para que le echen un ojo.

¿Qué sigue? Después del despido de parte del cuerpo médico, Alexis será sometido a nuevos estudios para determinar que tan grave es la nueva lesión y ver si existen probabilidades para que pueda jugar, al menos, el juego de vuelta contra Monterrey en el Estadio Nemesio Diez.

Alexis Vega / Fotografía @Toluca

¿Cuándo juega Toluca vs Monterrey?

La semifinal entre Toluca vs Monterrey arranca con el juego de ida en el Estadio BBVA el miércoles 3 de diciembre a las 21:10 hrs.

La vuelta se jugará en el Nemesio Diez el sábado 6 de diciembre a las 19:00 hrs.