Martinoli y los memes explotan contra Toluca porque no tendrá uniformes nuevos

Todos los equipos de Primera División están estrenando uniformes para el torneo Guardianes 2020, excepto dos, Atlético de San Luis y Toluca. El equipo escarlata no contará con nueva piel para el inicio del torneo, lo cual ha molestado a los seguidores del cuadro mexiquense, que ofreció una de las peores versiones en la Copa por México.

A través de un comunicado, la firma estadounidense que viste al equipo del Estado de México desde hace un par de años, informó que la presentación del uniforme no se llevará a cabo sino hasta el último trimestre del año, es decir, a finales de septiembre o principios de octubre.

Para ese entonces ya se habrán jugado por lo menos 11 jornadas y así como jugó el Diablo en el torneo de pretemporada, ya podría estar eliminado o cerca de ello.

“Derivado del entorno deportivo, social, económico, pero sobre todo de salud que vivimos en nuestro país y a nivel mundial, hemos decidido que la presentación de los nuevos kits de juego del Deportivo Toluca se lleve a cano durante el último trimestre del año”, indica el comunicado de la firma deportiva.

Ante esta situación, la afición escarlata reaccionó enfurecida, empezando con el aficionado más popular, Christian Martinoli, quien ya que no hay uniforme, pidió a los jugadores hacer respetar la playera en la cancha.

En ChorizoPower no me interesa que no haya camiseta nueva. Me interesa que los que jueguen respeten la camiseta y la historia del Toluca. Eso es lo básico.

— Christian Martinoli (@martinolimx) July 22, 2020