Las palabras de Tom Brady tras la derrota de los Patriots ante Titans

Las rondas de comodines de la NFL siguen su marcha y luego de la ‘sorpresiva’ derrota de los New England Patriots ante los Tennessee Titans, la pregunta sigue siendo la misma… ¿qué pasará con Tom Brady? El QB del equipo habló luego de perder el juego y volvió a ser un tanto irónico en sus palabras pues no dijo nada concreto sobre su posible retiro o renovación.

En declaraciones rescatadas de ‘ESPN’, Tom Brady habló luego del encuentro entre los Patriots y Titans donde los medios se unieron para resolver la incógnita de si se retiraría de la NFL o seguiría un tiempo más como QB de New England y fiel a su estilo contestó pero sin dar una respuesta. Esto fue lo que dijo.

“Diría que es bastante improbable… Espero que sea poco probable”, comentó Tom Brady.

Aunado a esto, Brady dejó muy en claro que se siente bien jugando en los Patriots y que es ‘bendecido’ de estar en el equipo pero no sabe lo que le depara el futuro así que no puede dar una respuesta sobre si se va o se queda.

“¿Quién sabe lo que depara el futuro? Amo a Patriots, estoy muy bendecido, pero no sé lo que depara el futuro, y no voy a tratar de predecirlo”, mencionó.

Por último Brady manifestó su idea de tomarse con calma una posible decisión sobre si se va o se queda en el equipo, donde parece estar tranquilo de momento pero no es así con sus fanáticos, ya que luego de varios años siendo el ídolo de las multitudes, que los deje en suspenso no parece ser lo más adecuado.

“Me encanta jugar al futbol. Me encanta jugar para este equipo. Así que lo tomaremos día a día. No se cómo se ve (el futuro) hacia delante. Creo que a todos se nos está acabando el tiempo y las oportunidades cada año que pasa. No creo que soy el único en esa categoría”, sentenció Tom Brady.

Los Patriots se fueron anticipadamente de vacaciones mientras que los Titans enfrentarán a los Ravens en la Ronda Divisional el próximo sábado 11 de enero en punto de las 19:15 hrs, por lo que ahora sí, se viene lo mejor de la NFL.