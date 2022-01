El fin de una era: Tom Brady se retira tras 22 temporadas y 7 Super Bowls en la NFL

Hay cosas que sin duda nos gustaría que fueran para siempre, pero esto no funciona así y tampoco la carrera de Tom Brady. El mejor quarterback de todos los tiempos había expresado su intención de jugar hasta los 45 años, sin embargo, el jugador de los Tampa Bay Buccaneers habría decidido su retiro.

Tom Brasy puso fin a su carrera después de 22 temporadas, en las cuales logró siete Super Bowls, el último de ellos en 2021, con los Buccaneers.

“Tom Brady se retira del futbol después de 22 temporadas extraordinarias, nos dicen varias fuentes a Jeff Darlington a mí”, adelantó Adam Schefter, de ESPN.

Nobody did it better. #ThankYouTom pic.twitter.com/TMjtMpjWBB

