Tom Brady no piensa en el retiro. El veterano mariscal de campo tendría un principio de acuerdo con los Tampa Bay Buccaneers para seguir en la NFL.

La NFL fue la que dio a conocer del principio de acuerdo entre Brady y los ‘Bucs‘, luego de que este mismo día, el mariscal de campo anunciara que dejaba a los New England Patriots, en donde ha jugado los últimos 20 años de su carrera.

BREAKING: Tom Brady has an agreement in principle to join the Buccaneers. The deal is roughly $30M per year. (via @Rapsheet) pic.twitter.com/sW217u2PvF

— NFL (@NFL) March 17, 2020