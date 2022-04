¡Wilsoooooon, lo siento! ¿Se acuerdan de ‘Náufrago’, la película que protagonizó Tom Hanks, en la cual su única compañía es un balón de voleibol? Pues el actor se ganó un amigo para toda la vida y se trata de ese mismo balón, que lo acompaña a varios de los eventos en los que es invitado y su última aparición fue en un partido de la MLB.

El actor fue invitado a lanzar la primera bola en el partido entre los Cleveland Guardians y los San Francisco Giants, y acudió acompañado de Wilson, al que presentó en la cancha, antes de ir a la lomita para lanzar la bola.

Era de esperarse la ovación hacia el actor y su compañero redondo, quienes saltaron al estrellato en el año 2000, cuando se estrenó la película. Una vez instalados en la lomita, Wilson hizo de las suyas y se dio a la fuga, por lo que se escucharon gritos de aficionados pidiendo el regreso del esférico: “¡Wilsooooooon!”.

WILLSOONNNNNN!

Watch @tomhanks‘ first pitch at the @CleGuardians home opener via NTT #BallparkCam 👀 pic.twitter.com/th4tVJDBdl

— MLB Network (@MLBNetwork) April 15, 2022