¡El ‘Jefe’ lleva más tiempo sin Liguilla! El otro lado de las críticas de Tomás Boy hacia las Chivas

El 26 de septiembre del 2019, la directiva de Chivas decidió cesar a Tomás Boy como técnico a sólo unos días del clásico contra América, y Luis Fernando Tena entró al quite. El ‘Jefe’ se fue tras la derrota contra Pachuca, que significó la cuarta derrota en seis juegos.

Boy llegó al Rebaño un torneo antes como salvador del equipo ante la crisis de resultados y para terminar de una vez por todas con la racha sin entrar a la Liguilla, pero terminó en el décimo cuarto puesto, con apenas cinco victorias y algunos conflictos con jugadores.

En su segunda campaña tampoco logró el objetivo y fue cesado previo al clásico, además el Rebaño se reforzó y contrató a Ricardo Peláez como director deportivo, pero hasta la fecha, Chivas sigue sin entrar a la Liguilla, más allá de que en el actual torneo terminó entre los primeros ocho, aunque deberá buscar el pase en el repechaje contra Necaxa.

Boy criticó el hecho de que a pesar de las grandes cantidades invertidas, Chivas se encuentre futbolísticamente en el mismo lugar que con él, aunque con él hubo una menor inversión.

“Claro que me dolió muchísimo (la salida) porque no entendí la situación. Entiendo que los dueños tienen derecho a hacer lo que quieran, cada quien tiene su forma de manejar a sus equipos, pero no veo mejoría. Yo no le hice gastar un dinero a la directiva, para nada; en cambio, me fui yo y gastaron 35 o 40 millones de dólares y el equipo sigue igual”, indicó en entrevista con ESPN.

Tomas Boy lleva más tiempo sin Liguilla

Sin embargo, pese a los seis torneos que Chivas lleva sin entrar a la Liguilla, el ‘Jefe’ Boy no ha sido un estratega a quien veamos seguido en esta instancia. La última vez que Boy dirigió en una Liguilla fue en el torneo Clausura 2015, cuando estaba al mando del Atlas.

En aquel torneo los Zorros llegaron a Cuartos de Final y fueron goleados por Chivas, por lo que la directiva no renovó contrato. Al siguiente torneo fue fichado por Cruz Azul, tras ser cesado Sergio Bueno, pero en tres torneos tampoco pudo colocar a La Máquina entre los primeros ocho, pese a que el club hizo una fuerte inversión económica, aunque sus fichajes fueron más caros que buenos.

De esta manera, Tomas Boy suma los mismos seis torneos de Chivas sin Liguilla, aunque en un periodo de cinco años, ya que después de Cruz Azul no dirigió por dos años y apenas volvió a los banquillos con Mazatlán tras su salida de Chivas.