Ya han pasado varios días desde la histórica derrota del FC Barcelona en la Champions League y aún sigue causando revuelo. Toni Kroos, jugador del Real Madrid, reveló cómo vivió él y sus compañeros ese 8-2, pues en apariencia y pese a lo que se pensaba, “no hubo dolor” de ver caer a sus compatriotas.

Toni Kroos habló en el podcast ‘Einfach mal Luppen’ y fue ahí donde confesó cómo vivió la goleada de 8-2 al Barcelona, pues bromeó un poco diciendo que ‘lo disfrutó’ en cierta forma pero de igual manera fue algo inesperado, pues el equipo ‘Culé’ había demostrado un mejor nivel.

“No se puede enseñar todo pero uno se puede imaginar que no hubo dolor. Había una que otra celebración maliciosa entre los compañeros”, confesó Toni Kroos.

Aunado con esto, Kroos piensa que ahora algunos fanáticos del Real Madrid ya tienen como segundo equipo al Bayern Múnich y no es porque vayan a dejar de apoyar a los ‘Merengues’, sino que los ‘Bávaros’ les regalaron una alegría que pocas veces se verá en la historia.

“Ahora, muchos aficionados del Real Madrid, al menos como segundo club tendrán al Bayern Múnich. Cualquiera que se haya lamentado brevemente en España por nuestra eliminación de la Champions League ha tenido directamente otro tema del qué hablar”, confesó Toni Kroos.

Finalmente Toni Kroos dejó en claro que en el Real Madrid ya no piensan en lo que fue su eliminación de la Champions League, pues ahora se están enfocando en hacer mejor las cosas, tener su revancha en unos meses y pasar la barrera de los Octavos de Final.

“Sí dolió, absolutamente. Pero eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid tiene que llegar más lejos que a octavos. Por supuesto, habría sido posible hacer más en la Champions League pero ahora nos toca trabajar y mejorar” sentenció Toni Kroos.

¿Qué sigue para Toni Kroos y el Real Madrid?

De momento la escuadra ‘Merengue’ se está preparando para encarar una pretemporada que en el papel parece será muy corta y es que con las limitantes para sostener partidos con la pandemia de coronavirus, no quieren hacer viajes muy extensos o poner en riesgo a sus jugadores.

Ya se alistan para el inicio de La Liga 2020-21, refrendar su título de campeones y para contender de nuevo por la Champions League en unos meses más.