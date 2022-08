Ni se emocionen: Toto Wolff descartó a Checo Pérez como reemplazo de Hamilton en Mercedes

El arranque de la temporada de Fórmula 1 no fue bueno para Mercedes, ya que tuvieron varios problemas en sus autos. Con un apagado Lewis Hamilton, comenzaron a surgir rumores sobre un cambio en su asiento y estos incluyeron a Checo Pérez, pero Toto Wolff ya los desmintió.

Si bien es cierto que el equipo podría quedar lejos de la pelea por los campeonatos, han encontrado mejoras poco a poco; sin embargo, la dolorosa derrota en Abu Dhabi para cerrar el 2021 representó un montón de dimes y diretes que involucraban al piloto británico.

Getty Images

Ahí se dijo que Checo Pérez podría salir de Red Bull para incorporarse a Mercedes. El mexicano firmó la renovación de su contrato hasta 2024 luego del Gran Premio de Mónaco, pero el mismo Toto Wolff se encargó de desmentir cualquier acercamiento.

“Es una estupidez. Nunca he llamado a Sergio, es un buen tipo y lo respeto, pero no he hablado con él y no he estado en contacto con otro piloto. Lewis y yo, incluso en un escenario poco alentador como al inicio de esta temporada, siempre estamos en el mismo canal; en querer mejorar las cosas y en querer estar juntos el próximo año.

“Desde hace un par de meses decíamos que podemos seguir tal vez cinco o 10 años más. Así que nada de eso es cierto“, explicó Toto Wolff en entrevista con Motorsport Italia.

Getty Images

Los halagos de Toto Wolff al trabajo de Hamilton y Russell

Más allá de descartar una negociación con Checo Pérez, Toto Wolff se dijo satisfecho del trabajo actual en Mercedes. Poco a poco, Lewis Hamilton y George Russell han encontrado la manera de poner a punto el auto, así como de pelear por podios y victorias.

“Creo que el primer rival de Lewis y George era el auto, no su compañero u otros pilotos. Ellos aplicaron diferentes soluciones y configuraciones para salir de la situación en la que estábamos. Soy un freak del control, pero es importante que trabajemos de manera independiente. Hicimos cambios y todo fue peor, pero tomamos otra dirección y las cosas empezaron a tomar un buen rumbo“, indicó Toto.

@GeorgeRussell63