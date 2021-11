¡Hay tiro! Toto Wolff critica a Christian Horner y asegura que actúa “como en Hollywood”

El cierre de año en la Fórmula 1 pinta para ser cardiaco y espectacular, pero los motores se calientan también afuera de las pistas. Toto Wolff, director de Mercedes, tiene una lucha con Red Bull por los títulos y ahora arremetió contra Christian Horner por sus comentarios sobre lo que ocurre en el entorno de la parrilla.

Las declaraciones del jefe de Red Bull no son del agrado del expiloto austriaco, pues hace unos días aseguró que siente presión por la posibilidad de perder los campeonatos de pilotos y constructores. Wolff respondió que no es el caso y que estas palabras buscan crear espectáculo para series como ‘Drive To Survive‘.

“Lo que dice Christian de que me siento presionado, no, en absoluto. Siento que es uno de los protagonistas de una pantomima, parte del elenco de la Fórmula 1. Para mí, como parte interesada, como propietario de un equipo, es genial que cree este tipo de historias, pero es irrelevante.

“La gente tiene un micrófono delante empieza a comportarse como actores, como en Hollywood. Eso es bueno para el deporte y para Netflix, porque quieren retratar a la gente. La gente se ha dado cuenta de que se les cita si dicen cosas polémicas. Les da tiempo en los medios de comunicación, hace que su imagen aparezca en los periódicos“, afirmó Toto Wolff sobre Horner en entrevista con Daily Mail.

Y para rematar, Wolff afirmó que tiene anécdotas de vida mucho más complicadas que una batalla en el automovilismo.

Las experiencias de Toto Wolff, sobre la opinión de Horner

La razón por la que Toto Wolff no se preocupa por las declaraciones de Christian Horner está en el aspecto personal. El director de Mercedes relató un poco sobre sus años previos a las Fórmula 1, por lo que conoce diferentes tipos de presión.

“He tenido tantos años difíciles en mi vida que esto no está en la escala. El estrés mental de esto ni siquiera mueve la aguja para mí. Comparado con mi infancia, mi adolescencia, las luchas que tuve que pasar, esto es sólo una buena diversión, porque lo que pasó en mis primeros años de vida ha dejado cicatrices permanentes“.