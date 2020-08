El mercado de fichajes en la Premier League está bastante movido y los ‘Spurs’ ya han hecho un movimiento muy interesante. Ficharon a Matt Doherty, exjugador de los Wolves de Raúl Jiménez y su presentación fue un tanto atípica, pues fue ‘obligado’ a borrar sus tweets ‘de amor’ al Arsenal, quien en un pasado era su equipo favorito.

El Tottenham de José Mourinho quiere retomar mayor protagonismo en la Premier League y es que pese a que culminaron en la sexta posición la campaña pasada en la Premier League, su objetivo es ser campeones y calificar a la Champions League, por lo que confían en que Matt Doherty podría ayudarlos a conseguirlo.

La divertida presentación de Matt Doherty

Este domingo el Tottenham hizo oficial la integración de Matt Doherty de cara a la temporada 2020-21 de la Premier League, donde como ya dijimos, su presentación fue un tanto extraña, ya que el exjugador de los Wolves tuvo que borrar los tweets donde expresaba su cariño hacia el Arsenal, rival directo de los ‘Spurs’ por el dominio de Londres.

A través de un video en su cuenta oficial de Twitter, podemos ver a Matt Doherty sentado en una silla y frente a él hay una laptop, donde al abrirla sale un tweet donde se declara fan del Arsenal.

“I love Arsenal forever and ever and ever“, se lee en el tweet de Matt Doherty. El futbolista hace cara de preocupación, parece estar apenado y de inmediato lo borra, dejando en el pasado esa etapa donde admiraba al Arsenal, pues ahora se va a dedicar al Tottenham.

Las reacciones a este video no se hicieron esperar y hubo de todo; muchas personas lo tomaron como algo divertido y original, pues muchas veces esta clase de tweets aparece en el futuro y genera problemas a los jugadores. Otros vieron a Matt Doherty como una buena integración pese a su pasado… y obvio, no faltó quien rechazó al exjugador de los Wolves por haber sido fan de los ‘Gunners’.

Los números del nuevo refuerzo del Tottenham

Matt Doherty, de 28 años de edad, inició su carrera profesional en los Wolves, club en el que ha estado prácticamente toda su carrera y donde se consolidó como futbolista.

En el año 2011 se fue a préstamo al Hibernian de Escocia, donde jugó 17 partidos y marcó 2 goles; en el 2012 se fue cedido al Burnley, donde disputó 22 encuentros y marcó 3 goles. El resto de su historial está en los Wolves, club en el que se convirtió en pieza clave del 11 inicial y donde registra muy buenos números: 302 partidos y 28 goles.

Ahora, con un reto totalmente nuevo, buscará adquirir protagonismo en un equipo que es muy competitivo, pues el Tottenham tiene exigencias mayores y buscará cumplir con ellas. Luego de ser fanático del Arsenal, vivirá una nueva etapa.