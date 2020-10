Trade deadline: Estos son los jugadores que podrían cambiar de equipo en la temporada 2020 de la NFL

La temporada 2020 de la NFL sigue su marcha y una vez disputadas las primeras ocho semanas, se acerca la fecha límite para que los equipos hagan un trade. ¿Cuáles son los jugadores que podrían cambiar de equipo?

Dallas fue el más reciente en hacer cambios, o eso intentó, en su defensiva. Everson Griffen, quien había llegado procedente de los Vikings para esta campaña, fue cambiado a los Detroit Lions pero a cambio de una selección del próximo Draft.

The #DallasCowboys have traded DE Everson Griffen to the Detroit Lions for a conditional draft pick.

