Los juegos de los playoffs de la NBA ahora sí ya están completos, pues se definió al octavo invitado en la Conferencia del Oeste en el primer juego del Play in. Los Portland Trail Blazers se impusieron a los Grizzlies y tendrán dos días de descanso antes de arrancar la serie contra los Lakers.

Damian Lillard se llevó la tarde en Orlando con un total de 31 puntos, dos rebotes y 10 asistencias. No desentonó Carmelo Anthony, quien aportó 21 puntos, tres rebotes y una asistencia.

Tras finalizar la temporada regular, los Blazers (35-39) se ubicaron octavos en la Conferencia del Oeste, mientras que los Grizzlies (34-39) fueron novenos. Con juego de diferencia, tuvieron que disputar el play in, en el cual los Blazers tenían ventaja.

