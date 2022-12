La Federación Alemana de Futbol está siendo sacudida internamente después del fracaso que vivieron en Qatar 2022. Ya están rodando cabezas y la continuidad de Hansi Flick, DT, está en juego.

Si bien, Hansi Filck no tendría que preocuparse del todo, porque firmó contrato hasta 2024, o sea, después de la Eurocopa, pero eso no quiere decir que no esté en riesgo.

Es el primer director técnico alemán que en su primera oportunidad en Copa del Mundo, no logra pasar de la ronda de fase de grupos… ya con ese tachezote la situación es complicada.

Foto: Getty Images

Con todo y el fracaso de Alemania en el Mundial de Qatar 2022, la directiva busca mantener a Hansi Flick, aunque hay un candidato disponible que podría aprovechar.

Peeeeeeero, no hay intención fuerte por parte de la Federación de echar a Hansi Flick de su puesto, no sólo por el resultado, sino porque tendrían que desembolsar una buena cantidad de dinero para rescindir el contrato.

Foto: Getty Images

Adiós de Oliver Bierhoff, muy cercano a Hansi Flick en Alemania

Bueno, pues el fracaso obligó a que algunos puestos comenzaran a quedar vacantes y uno de ellos fue el de Oliver Bierhoff, que fungía como director deportivo de la Selección de Alemania.

Y esta salida le afectó mucho a Hansi Flick, porque Bierhoff era uno de sus allegados: “Para mí, Oliver fue mi primer contacto y amigo dentro del equipo. Teníamos el proyecto para la Eurocopa 2024 en Alemania como objetivo común“, dijo a ARD tomadas de Diario AS.

Foto: Getty Images

La cosa es que, en Alemania las cosas están calientitas con la prensa, que le pide a Hansi Flick que se ponga los pantalones y saque del hoyo a la Selección de Alemania o le deje el puesto a alguien más.

El Diario Bild de Alemania tiene la siguiente frase para el DT de Alemania: “¡Arremángate y aparejo, o empaca y da un paso atrás!“, mostrándole apoyo para continuar, pero crítico con el trabajo realizado.

El mismo Bild pone sobre la mesa el nombre de Thomas Tuchel, sobre la posibilidad de que Hansi Flick siga los pasos de su amigo Oliver Bierhoff y se vaya de la Selección de Alemania, aprovechando que el ex del Chelsea anda sin trabajo y disponible.

Foto: Getty Images