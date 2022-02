Del estadio al hospital: La travesía de Van Jefferson tras el Super Bowl y el nacimiento de su hijo

El Super Bowl es mucho más que un evento deportivo, ya que nos permite ver a las celebridades o a los mismos atletas fuera de su entorno, así como un show de medio tiempo espectacular. Son varios los ingredientes que hacen de esto una fiesta y algunos protagonistas como Van Jefferson pasan por momentos atípicos.

Resulta y resalta que el receptor de los Rams de Los Ángeles tuvo que salir del SoFi Stadium antes de que las celebraciones terminaran, pero por una buena razón. Su esposa Samaria ya había cumplido 40 semanas de embarazo y el segundo bebé de la pareja podía nacer en cualquier momento.

Y en una de las coincidencias de la vida, el pequeño llegó al mundo el mismo domingo 13 de febrero.

La familia de Van Jefferson estaba consciente de que el nacimiento podía llegar durante el Super Bowl

Completamente conscientes de que su segundo hijo podía nacer en el SoFi Stadium o al menos cerca de él, Van y Samaria Jefferson tenían un plan… o al menos ella.

“Es un juego como cualquier otro, estaré ahí y voy a estar tranquila; le pediré a Dios que no se rompa mi fuente. Tendré 40 semanas de embarazo en el Super Bowl y apoyaré a mi esposo al 100 por ciento“, dijo a The Athletic. Además, el portal reveló que Samaria le pidió a la gente de los Rams no avisarle a su esposo durante el partido si entraba en trabajo de parto.

Sus deseos se cumplieron porque independientemente de que Samaria Jefferson tuvo que dejar el SoFi Stadium para ir al hospital, Van terminó el juego y vivió una pequeña parte del festejo. Más adelante y con su hija mayor en brazos, partió para encontrarse con su esposa.

Por supuesto, el hecho de que Van Jefferson saliera del inmueble no quiere decir que la fiesta terminó, sino que comenzó una nueva y diferente. Ahora solo queda esperar a que la pareja elija el nombre del bebé, que traía ‘torta bajo el brazo’.