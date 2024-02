Lo que necesitas saber: Travis Kelce se negó a especificar cuál fue el reclamo que le hizo a su coach en al Super Bowl

Travis Kelce casi desarma al coach de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, antes de llegar al medio tiempo del Super Bowl, después de un empujón que de hecho tenía pinta de tecleada, de la cual, por fortuna, no hubo nada que lamentar para el coach de 65 años de edad.

Durante esta acción, Kelce se mostró bastante molesto con su entrenador, a quien le gritó de una manera feroz en un aparente reclamo sobre el funcionamiento del equipo, que lució apagado en los dos primeros cuartos, en los cuales apenas pudo hacer un gol de campo.

¿Qué dijo Andy Reid sobre el empujón de Travis Kelce?

Al finaliza el juego, Andy Reid fue cuestionado sobre este momento y bromeó un poco al respecto al asegurar que Kelce puso a prueba su cadera, aunque el hecho de haberlo tomado mal parado hizo que la acción pareciera más violenta de lo que realmente fue.

“Puso a prueba esa cadera. Me tomó desequilibrado; normalmente le respondería, pero no tenía ningún pie bien plantado. Él me mantiene joven. Lo que me encanta es que le encanta jugar y quiere ayudar a su equipo a gana. Por mucho que él choque conmigo, lo entiendo”, indicó al final del partido en el cual los Chiefs conquistaron su cuarto Super Bowl y el tercero con Andy Reid al mando.

Travis Kelce y Andy Reid / Getty Images

Kelce garantiza que jamás desarmará a su coach

Kelce también fue cuestionado sobre el momento y garantizó que nunca pondría en riesgo la integridad física de su coach, pero no dio detalles sobre el motivo por el cual empujó de esta manera a Reid. Básicamente lo que pasó en Las Vegas, se quedará en Las Vegas.

“Lo que pasó con Andy Reid me lo quedaré en privado. Sólo le dije lo mucho que lo quiero. Lo mantendré entre nosotros… Sólo le estaba diciendo cuánto lo amo”.

¿PERO QUÉ LE PASÓ? ?



Travis Kelce explotó contra Andy Reid y mostró el reflejo de la frustración que vive el equipo. #SBxFSMX pic.twitter.com/AXpQO6NA5h — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2024

“Él me ha ayudado mucho con eso, a canalizar esa emoción, a canalizar esa pasión y le debo toda mi carrera a ese tipo y poder controlar cuán emocional me pongo. Simplemente lo amo”, mencionó.

