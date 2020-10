Quien fuera uno de los ‘enemigos de México’ hace algunos meses, ahora pasó a elogiar a uno de los delanteros mexicanos del momento. Troy Deeney, jugador del Watford, llamó ‘perdedor’ a Raúl Jiménez luego de eliminarlos de la FA Cup en el 2019 pero ahora se rindió ante él, pues lo considera como uno de los mejores ‘9’ de la Premier League. Las vueltas de la vida.

Raúl Jiménez está encendido dentro de la Premier League y es que el mexicano lleva ya 4 goles en lo que va de la temporada, recordando que recientemente le marcó al Newcastle, por lo que no es sorpresa que Troy Deeney lo haya llenado de elogios.

Antes de pasar a los elogios, es importante ponernos en contexto. como ya se dijo, los Wolves y el Watford se midieron en las semifinales de la FA Cup 2019, juego donde Raúl Jiménez marcó gol y festejó con la máscara de ‘Sin Cara’, hecho que ofendió a Troy Deeney y una vez que remontaron y ganaron por 3-2, dijo lo siguiente.

“I’m glad he put that mask on. He can wear it out as well now he’s a loser!”

Troy Deeney mocks Raúl Jiménez’s goal celebration!#FACup #WATWOL 📺 HD11 pic.twitter.com/hXKSigMXX8

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 7, 2019