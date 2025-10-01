Lo que necesitas saber: La "sugerencia" de Trump de mover sedes del Mundial afectaría a ciudades de Estados Unidos que no comulgan con sus políticas antimigrantes.

Luego de que Donald Trump advirtiera que movería algunos juegos de sede, si él cree que las ciudades elegidas tuvieran ciertos elementos que representen algún riesgo para la realización del Mundial (por mínimo que fuera), en la FIFA ya le aplicaron el “tch, tch, tch… pérate”, porque, según la máxima autoridades del futbol mundial, en ese asunto el presidente de Estados Unidos no puede meter mano… ¿no?

Donald Trump en conferencia // X:@WhiteHouse

El futbol “es más grande que cualquier país”, dice la FIFA

El encargado de tratar de ponerle un algo a Trump en los asuntos del Mundial fue el vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani. “Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones”, aseguró el también presidente de la CONCACAF, durante un evento celebrado en Londres.

“Con el debido respeto a los líderes del mundo, el futbol es más grande que ellos y sobrevivirá a los regímenes, gobiernos y slogans. Eso es lo bonito de nuestro deporte”, agregó Montagliani (canadiense, por cierto).

Y, para rematar, el funcionario de la FIFA dijo algo que quizás no le guste mucho a quien se la ha pasado diciendo que está haciendo que Estados Unidos sea grande otra vez: el futbol “es más grande que cualquier país”.

Donald Trump con Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Al Drago/Bloomberg).

Trump también sugirió cambio de sede de Juegos Olímpicos

Hace un par de días, Donald Trump “sugirió” cambiar las sedes de algunos juegos del Mundial… claro, en referencia a las ciudades de Estados Unidos que se oponen a sus políticas antimigrantes (California, Seattle y San Francisco).

“Si creo que no es seguro, los vamos a mover”, aseguró en audiencia en la oficina oval seguida por AP… e, incluso, dijo que lo mismo podría aplicar para los Juegos Olímpicos de 2028, cuya sede, recordemos, será la ciudad de Los Ángeles. “Los trasladaremos”, dijo, como si se tratara de “enchílame esta gorda”.

Hasta el momento, el comité de los Juegos Olímpicos no ha dicho nada al respecto de la “sugerencia” de Donald Trump… y tampoco se sabe la reacción de éste por la posición de la FIFA respecto a su propuesta para cambiar sedes, a menos de un año de la justa mundialista.