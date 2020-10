Los Miami Dolphins tuvieron una tarde tranquila ante lo que queda de los New York Jets, a los que blanquearon 24-0 y de forma que se dio el escenario ideal para el debut oficial de Tua Tagovailoa como quarterback de la franquicia de Florida.

Tagovailoa fue la quinta elección en el Draft 2020

de la NFL proveniente de la Universidad de Alabama, con la que jugó un total de tres temporadas y desde su elección Miami los aficionados de los Dolphins se cuestionaron si el originario de Hawaí estaba apto para tomar los controles del equipo a sus 22 años.

🐬 @Tua Tagovailoa is in at Quarterback for the @MiamiDolphins for the first time!

📺 NFL Game Pass pic.twitter.com/Iue1SgTdOg

— NFL UK (@NFLUK) October 18, 2020