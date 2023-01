La televisión y el futbol mexicano siempre nos regalan momentos sublimes, así que empezamos 2023 con todo. Ricardo ‘Tuca’ Ferretti sorprendió con una llamada en vivo a Álvaro Morales, mientras este discutía el futuro de la Selección Mexicana con Rafael Puente, León Lecanda y Jared Borgetti.

Pues resulta y resalta que en plena transmisión de Futbol Picante, Álvaro Morales recibió la llamada de nada más y nada menos que el ‘Tuca’. Sin saber que el programa estaba en vivo, el también exdirector técnico del ‘Tri’ reveló un poco sobre lo que está sucediendo con la elección del próximo estratega.

“Me está hablando ‘Tuca’ Ferretti’“, dijo Morales en medio de un enlace sobre Chivas. Entre risas, el brasileño naturalizado mexicano cuestionó de dónde habían salido sus candidatos a DT. Además, reveló que a él no lo entrevistaron para volver al cargo.

Foto: Getty Images

“Tú pones al ‘Piojo’ y a Almanda. Vamos a platicar la neta. No hay candidatos, hay ofrecimientos. Porque si tú das una entrevista a una cadena televisiva, ya eres candidato entre comillas. La comisión de selecciones nacionales va a proponer en la junta dos o tres tipos, como debe ser.

“Después la comisión de dueños tiene el derecho de proponer a alguien más o decir que con esos tres tenemos, pero ahorita no hay ningún candidato, porque la comisión de selecciones está en stand by“, dijo ‘Tuca’ antes de percatarse de que no se trataba de una grabación.

Foto: Agencia Mexsport

‘Tuca’ reveló que Miguel Herrera no volverá a la selección

En el entorno de la Selección Mexicana ya aparecieron varios nombres. Que si regresa Herrera, viene Bielsa por fin o si llega el campeón Guillermo Almada. Pues el ‘Tuca’ se encargó de decir que el ‘Piojo’ no volverá a ocupar el cargo y dio sus motivos.

Asimismo, aprovechó para tirarle una pedradita a Herrera, quien ha dado más de una entrevista asegurando que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo ha buscado para tomar el banquillo de México.

“El autopronunciarse sobre si les interesa… Yo te platico una, el ‘Piojo’ no va a ser. No va a ser y no solo por lo de los aztecos, que lo acaban de decir… Pero Álvaro, ¿estás en la televisión? Ah, yo pensé que era programa de ayer… El ‘Piojo’ es un excelente entrenador, no se le niega“, agregó el DT con más risas.

‘Tuca’ Ferreti también aceptó que Herrera tiene lo suyo; sin embargo, hay factores y antecedentes que lo complican, como su temperamento y los problemas que tuvo con Christian Martinoli de TV Azteca. Así que ahí cambió la conversación al otro posible candidato: Guillermo Almada.

“Almada es un gran entrenador, el campeón del futbol mexicano. Decir que no me gusta, estaría mintiendo. El trabajo que hizo en Santos, el que está haciendo con Pachuca es excepcional. Es top en la categoría. Yo no creo que haya distanciamiento (con grupo Orlegi) van a buscar lo mejor para la selección y sus equipos“, sentenció ‘Tuca’.

Llamada inesperada del Tuca Ferreti a @AlvaritoMorales



"El Piojo no va a ser"



"¿Estás en vivo Álvarito?"



¡Qué momento vivimos en la mesa! pic.twitter.com/cQO3rm8HHw January 27, 2023



¿Cómo debe ser el candidato ideal del Tri?



La llamada del día del Tuca para Álvaro Morales pic.twitter.com/kcsJzpH4E9 — Futbol Picante (@futpicante) January 27, 2023