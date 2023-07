Es bien sabido que Lionel Messi tendrá su debut con el Inter de Miami el próximo 21 de julio contra el Cruz Azul y la expectativa por ver al argentino en la MLS es demasiada, tanto que le quita el sueño a Ricardo Ferretti.

Y es que la ‘Máquina’ tendrá el honor de darle la bienvenida a la ‘Pulga’ a su nueva etapa y antes de que el partido llegue ‘Tuca’ necesita tener su equipo completo, pues ha tenido que echar mano de las fuerzas básicas del club para el arranque del Apertura 2023, algo que no se puede permitir hacer contra Messi.

Messi no le quita el sueño al ‘Tuca’ Ferretti

El propio ‘Tuca’, entrenador del Cruz Azul, declaró que prefiere concentrarse en el partido contra Toluca de la Liga Mx para poder dormir tranquilo, pues preparar un duelo contra Messi no es algo fácil de hacer.

“Juego contra Toluca y quieres que piense en Messi. Déjame dormir tranquilo todavía” Ricardo Ferretti sobre el partido contra Messi

Lionel Messi, jugador del Inter de Miami / Getty Images

Y es que Messi todavía ni posa con la playera del Inter de Miami y su llegada ya hizo el primer cambio en la Leagues Cup, pues originalmente el partido inaugural del torneo era entre el Orlando City y Houston Dynamo, pero tras confirmarse su fichaje todo se modificó para que el primer partido del argentino en Estados Unidos fuera en la inauguración de la Leagues Cup contra Cruz Azul.

En Cruz Azul no cantan mal las rancheras

Messi, es considerado por muchos el mejor jugador de la historia, ha ganado todo en su trayectoria y suele marcar la diferencia en cada partido (aunque no lo hizo tanto con el PSG), pero para el ‘Tuca’ no es ningún ‘monstruo de siete cabezas’, es muy bueno y su talento es obvio, pero el brasileño tiene plena confianza en sus jugadores.

“Tampoco es un monstruo de siete cabezas, es un súper jugador y los otros también lo son, pero bueno, creo que también nosotros no cantamos mal las rancheras“ ‘Tuca’ sobre Messi

Ricardo Ferretti, director técnico de Cruz Azul / Fotografía Mexsport

La ‘Pulga’ llegará al Inter luego de pasar dos años en el PSG y como campeón del mundo con la Selección de Argentina.

Las preocupaciones del ‘Tuca’ con Cruz Azul

Y es que Lionel Messi no es la única preocupación de Ferretti, pues aunque el Apertura 2023 ya inició la plantilla del brasileño aún no está completa, algunos de sus jugadores están en con la Selección Mexicana en la Copa Oro y otros fichajes aún no se han cerrado.

“Ahorita quiero mi grupo completo, voy a buscar lo mejor para el sábado, después para el otro viernes, y ya cuando toque allá, ahí sí pensaré en la semana qué vamos a hacer” Tuca Ferretti, entrenador de Cruz Azul

El ‘Tuca’ Ferretti se enfoca en el duelo contra Toluca / Fotografía Mexsport

Cruz Azul ha tenido que improvisar

En la derrota contra Atlas de la jornada 1, en la banca del conjunto ‘Cementero’ había elementos de la Sub-18 y Sub-20, de hecho, cuatro de ellos hicieron su debut contra los ‘Zorros’ y aunque es una buena noticia para los canteranos, no es plan inicial de Cruz Azul que ha tenido que improvisar.

La ‘Máquina’ estará bajo los ojos del mundo gracias al debut de Messi y se espera que logren hacer un digno papel representando a la Liga Mx, no es que el Inter de Miami sea una potencia, por el contrario se encuentran en el último lugar de la Conferencia del Este en la MLS, pero el futbol mexicano no atraviesa por su mejor momento.