La Selección Mexicana está iniciando un nuevo proceso bajo el mando de Gerardo el ‘Tata’ Martino pero a muchos aficionados siempre le quedó una duda: ¿Por qué el ‘Tuca’ Ferretti no quiso continuar bajo el mando del Tri? Él ya ha resuelto esa duda y confesó que ‘ya no le dan ganas’. Aquí te decimos cómo y dónde ver el México vs Holanda.

Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti ya vivió dos etapas con la Selección Mexicana, una en 2015 y la otra en el 2018, tras las salidas de Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio respectivamente. En ambas ocasiones fue un DT interino, tuvo buenos momentos pero siempre dijo que no quería quedarse como entrenador fijo… ¿por qué?

El ‘Tuca’ Ferretti explicó por qué no quiere ser DT de la Selección Mexicana

En entrevista con ‘TUDN’, Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti fue cuestionado una vez mas sobre por qué ya no quiso continuar con el proceso de la Selección Mexicana, donde su respuesta fue clara y directa: siempre había problemas en el llamado de los jugadores.

“Hay que resolver la situación de ‘te llamo y no quieres ir; no te llamo y te enojas’. Luego la directiva se enoja; ‘no me quieren prestar jugadores’. Con estas situaciones no dan ganas de ser entrenador de la Selección Mexicana“, comentó el ‘Tuca’ Ferretti.

El ‘Tuca’ Ferretti confesó que hubiera dirigido a la Selección Mexicana sin ningún problema siempre que tuviera el apoyo de los clubes de la Liga MX, pues retomando su declaración anterior, no podía hacer un equipo a su modo ya que le ponían trabas y excusas para otorgarle a los jugadores.

“En esta situación, en las etapas que estuve llegué a pensar en tener un puesto de selección. Yo quisiera ir con el presidente de la Federación, Yon de Luisa, y reunir a los 18 presidentes de los equipos y decirles: ‘¿realmente quieren que yo esté?, ¿me van a apoyar?‘“, mencionó el ‘Tuca’ Ferretti a TUDN.

Finalmente y yéndose a otro problema con el futbol mexicano, el ‘Tuca’ Ferretti criticó a las divisiones inferiores a la Liga MX, donde para él es increíble que haya jugadores extranjeros, pues si se quiere producir buenos futbolistas mexicanos, no debería estar permitidos o al menos dejar un número mínimo.

“La etapa final de preparación, que es la división debajo de la nuestra, es una verdadera vergüenza. Si hablamos realmente de producir jugadores ¿cómo puedes tener extranjeros en la división de abajo?, es una cosa ilógica. Cuando Atlas descendió yo no pude ir a jugar a la división de abajo, porque eran solo mexicanos y cuántos jugadores buenos había…“, sentenció Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti.