El mercado de fichajes se sigue moviendo de cara a la próxima temporada. Ahora el protagonista es Álvaro Morata, quien estaría siendo buscado por Andrea Pirlo para su Juventus, más allá de los últimos años a la baja que ha tenido el delantero español.

De acuerdo a varios reportes, la Juventus ofreció 50 millones de euros al Atlético de Madrid para llevarse a Álvaro Morata. Una oferta que el equipo español rechazó e incluso pidió más por el delantero. Para ser precisos, los ‘colchoneros’ piden de 80 para arriba.

Última hora: La Juventus oferta 50 millones de euros por Morata: no te pierdas la respuesta del Atleti https://t.co/y7tIdS5Ssx

Álvaro Morata ya jugó en la Juventus. Lo hizo en calidad de cedido, primero, cuando Andrea Pirlo era el motor del medio campo de la ‘Vecchia Signora’. Esa es una de las razones por las que el equipo de Turín lo quiere de nuevo en su plantilla.

Seguro te estás preguntando: ¿Y Luis Suárez? El delantero uruguayo tenía prácticamente todo listo para irse a Turín. Incluso iba a tomar un curso de italiano pero llegó el interés del Atlético de Madrid por contratar al delantero y lo cambió todo.

Luis Suárez prefiere no salir de España y por ello, no ve con malos ojos fichar con el Atlético de Madrid. Eso sí, los ‘colchoneros’ también tienen en la mira a Edinson Cavani, quien es agente libre tras finalizar su etapa con el PSG y el coste cero lo pone en ventaja respecto al uruguayo.

Es decir: Si la Juventus se lleva a Álvaro Morata, entonces Luis Suárez sería la opción número uno para ser el nuevo delantero rojiblanco. De lo contrario, Edinson Cavani será el que se apodere del ‘9’ del equipo comandado por Diego Simeone para la próxima temporada.

Esa es la pregunta que hizo explotar Twitter. Si de por sí ofrecer 50 millones de euros fue para asegurar la incorporación del español, ahora que el Atlético diga que vale 80 es algo que suena un tanto descabellado.

Álvaro Morata tuvo un paso muy exitoso en la Juventus. De hecho con la camiseta de la ‘Vecchia Signora’, eliminaron al Real Madrid en las semifinales de la Champions League para meterse a una final que terminarían perdiendo con el Barcelona, pese a que anotó gol.

Ver en YouTube

Sin embargo desde aquel entonces han pasado ya cinco años y Álvaro Morata no ha vuelto a ser el mismo. Regresó al Real Madrid para ser el suplente de Karim Benzema, después fue al Chelsea donde tuvo un paso muy irregular y ahora en el Atlético de Madrid apenas vivió su primer año.

Es eso lo que generó múltiples reacciones en Twitter y acá te dejamos las mejores…

Juventus ofrece 50M por Morata, pero el Atelti quiere más….. what? pic.twitter.com/mGnBDq49vF

Soy el Atlético de Madrid, me dan 50M€ por Álvaro Morata y lo llevo yo en brazos hasta Turín. No he visto un delantero español más sobrevalorado en esta década y que tenga una autoimagen tan atrofiada de sí mismo. https://t.co/Z8Nx1yioQp

— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 10, 2020