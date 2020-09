Twitter explotó por las fallas y el gol de campo ganador de Gostkowski en el Titans vs Broncos

La presentación de Stpehen Gostkowski con los Titans pudo ser lo que se conoce como debut y despedida. El pateador de Tennessee falló tres goles de campo y un punto extra en la que fue su peor noche en toda la historia de la NFL, ante los Denver Broncos en la Semana 1 de la NFL.

Fueron 10 puntos que le costaron caro a los Titans ante los Denver Broncos que tras lo hecho en la temporada anterior, son uno de los llamados a competir en la Conferencia Americana. Lo cierto es que en ese año tenían a Ryan Succop, quien emigró a los Buccaneers.

Hablar de Stephen Gostkowski es hablar de historia en la NFL. El expateador de los Patriots se colocó como el mejor en algún momento de su carrera pero la era post New England parece estarle pesando. Sus fallas fueron de 47 yardas, 44 y 42, además del punto extra.

La buena noticia para el veterano pateador es que tuvo el gol de campo ganador con pocos segundos en el partido. Una patada de 25 yardas que conectó por el centro y que significó la victoria para los Titans en su debut dentro de la temporada 2020 de la NFL.

Es por eso que las reacciones en Twitter no se hicieron esperar. A Gostkowski le llovió bien y bonito luego de fallar, fallar y volver a fallar. Su mirada lo decía todo. No fue su noche y para muchos, pudo ser la última dentro de la NFL.

