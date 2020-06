La Champions League también volverá y como ya se había adelantado, cambiará de sede para disputar la fase final en Lisboa. La Europa League también cambiará de sede, confirmó la UEFA.

La UEFA decidió el futuro también de la Europa League y de la Champions League femenina. Las tres competencias se terminarán y el inicio de la siguiente temporada se retrasará. Acá te contamos qué pasará con cada una de ellas.

Champions League:

Los partidos de vuelta de Octavos de Final que están pendientes, se disputarán con normalidad. Es decir, el Juventus vs Olympique Lyon se jugará en Turín, el Bayern Múnich vs Chelsea en Alemania, el Manchester City vs Real Madrid en Inglaterra y el Barcelona vs Napoli en España.

A partir de Cuartos de Final, las eliminatorias serán a un solo partido en Lisboa. Será a partir de la segunda semana de agosto cuando dé inicio la fase final de la Champions League, dado que la Serie A de Italia finaliza el domingo 2 de agosto.

Los Cuartos de Final se jugarán el 12, 13, 14 y 15 de agosto. Las semifinales el 18 y 19 del mismo mes. Mientras que la final se disputará el 23 de agosto. El Estadio Da Luz del Benfica y el José Alvalade del Sporting, serán las sedes.

Europa League:

Además de la Champions League, la UEFA también cambiará de sede el resto de la Europa League. Ahí faltan por disputar seis eliminatorias de Octavos de Final. Entre las más importantes están las de Roma vs Sevilla e Inter vs Getafe.

La nueva sede será Alemania y también se jugará a un solo partido, a partir de Cuartos de Final. Dichos partidos se disputarán la segunda semana de agosto también, tomando en cuenta de igual manera el calendario de la Serie A de Italia.

Champions League femenina:

La Champions League femenina se disputará entre San Sebastián y Bilbao, pues la Real Federación Española de Futbol (RFEF) será la encargada de organizarla. Los Cuartos de Final, también a partido único como el resto de las eliminatorias, se jugarán el 21 y 22 de agosto. Las semifinales se jugarán el 26 de agosto las dos y la final, se disputará el 30 del mismo mes.