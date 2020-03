UEFA acordó nuevas fechas para finales de Champions y Europa League

Luego de que la EURO 2020 fuera aplazada por un año, la UEFA acordó las nuevas fechas para disputar las finales de Champions y Europa League.

La Champions y Europa League fueron suspendidas por el coronavirus. Es por eso que ante el mes de ‘ganancia’ que tendrá la UEFA al aplazar la EURO 2020, han decidido posponer las finales de los dos torneos. Eso sí, pensando en la fecha en la que terminan contratos algunos jugadores.

Champions League:

Originalmente, la final de la Champions League estaba pensada para llevarse a cabo el 30 de mayo en Estambul, Turquía.

No obstante, al haberse suspendido algunos partidos de vuelta de los Octavos de Final, se decidió mover para el sábado 27 de junio.

Europa League:

En la Europa League sucedió algo muy similar. La primera fecha que se tenía pensada era el miércoles 27 de mayo pero ahora, se decidió mover al miércoles 24 de junio.

En este torneo hubo partidos de ida de los Octavos de Final que no se jugaron. Tales como el Inter vs Getafe o el Sevilla vs Roma, que son de los más atractivos en dicha fase.

Cabe recordar que pese a que ya hay fechas para las finales de Champions y Europa League, todo dependerá de que haya una evolución positiva sobre el coronavirus. El calendario “ideal” de los torneos europeos es que se reanuden a mediados de abril.

Aún falta por definir qué pasará con la Serie A de Italia, La Liga Española, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y todas las ligas de futbol elite que fueron suspendidas por el coronavirus. Si todas deciden continuar con su calendario, será aún más difícil para la Champions y Europa League.