La UEFA presenta nuevo logo e himno para la Champions League femenil

Aún tenemos la resaca de la final de la Champions League femenil, la cual ganó por primera vez el Barcelona con goleada sobre el Chelsea y una nueva noticia llega para todo el mundo del futbol femenino, pues la UEFA presentó lo nuevo para el máximo torneo de futbol femenino.

La temporada 2021-2022 marcará un nuevo comienzo para la Champions League femenil, pues no sólo se contará con un nuevo sistema de competencia, también se cuadriplicarán los premios económicos para los equipos femeniles, pero no son sólo los únicos cambios que vienen.

El himno y logo para la Champions League femenil, también son nuevos, pues se utilizó por mucho tiempo el mismo logo que en las ediciones varoniles, también, el himno que se escuchó en la final entre Barcelona y Chelsea, fue la última vez que sonó en un partido de futbol femenil.

UEFA tiene entre sus planes duplicar el alcance y valor de las competiciones femeninas para 2024, es por eso, que este nuevo himno y logo es el inicio de una etapa para el máximo organismo del futbol europeo con la estrategia “Time for Action’.

“La UEFA Women’s Champions League es una competición por derecho propio, con su propia configuración deportiva y comercial, con su propia singularidad. Así que, ¿por qué no deberíamos tener un himno y una marca propios para esta competición?“, dijo la responsable del fútbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler.

En busca de posicionar el carácter prestigioso de la Champions League femenil, por lo que el himno es creado por jugadoras para jugadoras con el objetivo de hacerlas sentir invencibles cuando salgan al campo en el momento más especial en los partidos más importantes de su carrera, de acuerdo con Nadine Kessler.

Por su parte, el logo intenta capturar la esencia, el prestigio, la inspiración y el progreso de una competencia como la de la Champions League femenil, que es lo mejor de la mejor competición de futbol de clubes femeninos a nivel europeo.

Sobre el branding de la Champions League femenil, la agencia que estuvo a cargo de realizarlo fue Works Ltd, quien se encargó de realizar la nueva identidad de marca de la competencia. El himno fue desarrollado en colaboración con la agencia musical MassiveMusic.

🗣“This new anthem represents the beginning of something new, the new UEFA Women’s Champions League. It’s also representative of the growth of an entire sport.” @NaddelKe

🎶 Introducing the new official #UWCL anthem! Take a unique look behind the scenes of its creation.

👇👇👇

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 17, 2021