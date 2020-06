UEFA reveló dónde se jugarán las finales de la Champions League del 2020 al 2024

Después de semanas y semanas de incertidumbre, por fin vuelve el máximo torneo a nivel de clubes. Este día la UEFA anunció el regreso de la Champions League, misma que iniciará en el mes de agosto, que tendrá un ‘nuevo formato’ para terminar con lo que quedó pendiente e incluso se reveló dónde se jugarán las finales desde el 2020 hasta el 2024, por lo que hay mucho que ir planeando de cara a los torneos siguientes.

La UEFA Champions League pasó hace un par de meses en la ida de los Octavos de Final, mismos que se jugaron ‘a medias’ y es que sólo un par de eliminatorias se pudo concretar.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.

Read more ⬇️

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020