Oficialmente, el coronavirus nos ha quitado la Champions League, pues la UEFA suspendió toda la actividad programada para la próxima semana, de modo que los partidos de Vuelta de los Octavos de Final tendrán que esperar, así como los Octavos de la Europa League.

Pasará a la historia el hecho de la que la Concacaf haya actuado antes que la UEFA al respecto del coronavirus, luego de suspender desde el jueves los partidos de la Concachampions, sin embargo, a final de cuentas el futbol europeo se ha unido a la cuarentena.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020