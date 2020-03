La UEFA tomará medidas extremas contra el coronavirus y suspendería tanto Champions como Europa League, así como la EURO 2020.

Luego de anunciarse que choques como el Inter vs Getafe y el Sevilla vs Roma de la Europa League no se jugarían, seguramente se le unirá el duelo entre Manchester City y Real Madrid de Champions League, por la cuarentena a la que fueron sometidos los jugadores ‘merengues‘.

El mismo caso se vivirá en el Barcelona vs Napoli y el Juventus vs Olympique Lyon, programados ambos para el miércoles 18 de marzo. A los napolitanos no se les permitiría hacer el viaje, mientras que en Italia ya se han suspendido todas las competencias deportivas.

Por todo esto, es que la UEFA sostendrá una reunión el próximo martes 17 de marzo. De acuerdo a un comunicado, estarán presentes todos los miembros de la organización y se definirá el futuro tanto de Champions, como de Europa League, así como de la EURO 2020.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020