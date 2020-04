Oficial: UEFA suspendió Champions, Europa League y playoffs de la EURO hasta nuevo aviso

La Champions y Europa League, así como los playoffs de la EURO 2020 y otros amistosos programados para junio, fueron suspendidos por la UEFA hasta nuevo aviso.

Luego de una reunión que sostuvo la UEFA con los 55 secretarios generales de la organización europea, se tomó la decisión de priorizar la salud. Es por eso que las competencias internacionales fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.

All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) April 1, 2020