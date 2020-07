Los 3 últimos partidos que jugaría Zlatan con el AC Milan

Lo que inició como un sueño y una segunda etapa en el AC Milan, parece que está próxima a terminar. Zlatan Ibrahimovic estaría viviendo ya sus últimos días con el conjunto ‘Rossoneri’ y es que tras lanzar una ‘severa amenaza’ de irse si no se calificaba a Champions League, en poco tiempo el sueco estaría partiendo rumbo a un nuevo club.

Zlatan Ibrahimovic dejó la MLS para vivir una segunda etapa con el AC Milan, club con el que ya había jugado del 2010 al 2012. El sueco estaba seguro de que llegaría a brillar a Italia y de que se encontraba en una gran etapa de su carrera, por lo que estar en la élite en Europa era la meta de este hombre.

¿Cuál fue la ‘amenaza’ de Zlatan?

El sueco comentó, entre otras cosas que “Ibra juega para ser campeón. Ibra no es un jugador de Europa League y Milán no es un club de la Europa League”, dijo a ‘Sportweek’.

Con esto y otras declaraciones en semanas anteriores, Zlatan Ibrahimovic confirmaría que no continuará en el AC Milan más allá de esta temporada que está próxima a terminar, pues pese a tener 38 años de edad, aún tendría mucho que dar en los mejores clubes de Europa.

¿Cuándo diría adiós a la Serie A?

Tras el partido entre el Sassuolo y el AC Milan de la jornada 35, le restan sólo 3 partidos más a Zlatan. La fecha tentativa de su partida sería el próximo domingo 2 de agosto, misma donde la Serie A llegará a su final.

Los próximos rivales del AC Milan son Atalanta, Sampdoria y Cagliari. De momento el cuadro ‘Rossoneri’ es sexto de la tabla general tras sumar 59 puntos, cifra que ya es insuficiente para calificar a la Champions League, pues la Lazio tiene 69 y se ubica en la cuarta posición, último puesto para la Liga de Campeones.

¿Es 100% seguro que Zlatan se irá del Milan por no calificar a Champions League?

De momento se sabe que no pues el AC Milan estaba trabajando en una extensión de contrato por un año más pero esta no ha llegado a un acuerdo oficial, por lo que los días siguientes serán vitales para ver si el sueco permanece una temporada más en la Serie A o no.

Se dice que si Zlatan Ibrahimovic no renueva con el AC Milan, su siguiente destino sería el Malmo, club con el que inició su carrera o bien el Hammarby, equipo sueco del cual es copropietario. Ya veremos con qué nos sorprende ‘Ibra’.