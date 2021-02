Su barrio lo respalda: Undertaker apoyaría candidatura de The Rock para presidencia de Estados Unidos

¡Por apoyo no paramos! Hace algunos días Dwayne Johnson, también conocido como The Rock, aseguró que no descarta la posibilidad de lanzarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos y The Undertaker lo respalda.

En entrevista con USA Today, The Rock comentó que si la gente se lo pide, buscará ser presidente a partir de 2022; al ser cuestionado sobre la situación, Undertaker respondió que Johnson sería un buen prospecto.

“Ese hombre trabaja hasta el final y pone todo su corazón en lo que hace. Si piensa que quiere hacer una carrera en la política, ¿sabes qué? Creo que lo hará“, declaró a TMZ Sports.

Ver en YouTube

Undertaker se despidió de la WWE en 2020. Sin embargo, profundizó en uno de sus exrivales, a quien considera lo suficientemente ingenioso y carismático para lanzarse por la Casa Blanca.

“Es tan encantador e ingenioso que podría ser el unificador que la gente busca. Hay tantas posibilidades, pero si es lo que elige hacer, lo apoyaré de todo corazón“, agregó.

The Rock vs The Undertaker

Cuando estos personajes eran luchadores, se encontraron 97 veces en el ring. Survivor Series, King of the Ring y Hell in a Cell son sólo algunos de los episodios que protagonizaron.

El primer enfrentamiento entre The Rock y The Undertaker data de 1997 en Royal Rumble. Su rivalidad era tan importante, que Triple H reveló el año pasado que Dwayne Johnson creó el People’s Elbow sólo para sacar a Mark Calaway de su personaje.

Ver en YouTube

El pasado ya quedó atrás y lo que parecía una broma del también actor, le gustó bastante al Undertaker. ¿Será que veamos a Johnson como el sucesor de Joe Biden en 2024?