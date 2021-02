US Soccer elimina prohibición sobre arrodillarse durante el himno nacional

¡Vienen cambios! La Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) votó a favor de eliminar la prohibición de arrodillarse durante el himno nacional para protestar ante situaciones como el racismo.

Esto se ha visto en diferentes deportes, ligas y clubes. Sin embargo el impacto generó mayor revuelo cuando la futbolista Megan Rapinoe lo hizo en solidaridad con Colin Kaepernick y luego se enfrascó en discusiones con el ex presidente Donald Trump.

Casi todas las jugadoras de la selección femenil de Estados Unidos se arrodillaron en los partidos de la reciente SheBelieves Cup. Días después, hubo noticias desde el organismo.

De acuerdo con un reporte de The Guardian, la decisión no fue unánime en la votación. Sin embargo, más del 70 por ciento de ellos se impuso para eliminar la Política 604-1, que exige “ponerse de pie con respeto” al escuchar el himno.

US Soccer emitió su propio comunicado sobre arrodillarse durante el himno nacional y retomó otra situación. Uno de sus delegados realizó comentarios que desestiman causas como Black Lives Matter y el organismo dejó claro que estos no los representan.

“Queremos subrayar la importancia de los esfuerzos de US Soccer para buscar la diversidad, equidad e inclusión en la Federación. Un paso importante en este proceso fue la derogación de la Política 601-4. Como dijo la presidenta Cindy Parlow Cone, no hay lugar para comentarios racistas de ninguna forma“, indica el texto.

El periodista Bryan Armen Graham publicó un video en el momento exacto de la votación. En él, se aprecia que el 71.31 por ciento estuvo a favor y 28.66 por ciento se mantuvo en contra.

US Soccer’s members have voted to repeal a 2017 rule that required players to stand during the national anthem. pic.twitter.com/mvebm43a5E

— Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) February 27, 2021