Ustari contó el día que vio "llorando como un nene" a Leo Messi

El portero del Pachuca, Óscar Ustari, habló de la ‘grandeza’ de Leo Messi y reveló que un día lo vio “llorando como un nene”.

En entrevista para el programa Super Mitre Deportivo, el exarquero del Atlas dijo que si Messi no logra ser campeón del mundo, el futbol sería injusto porque él mismo ha visto sufrir a la ‘Pulga‘ por Argentina y lo vio “llorando como un nene“.

“Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo sí te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. No tengo dudas que si Messi no es campeón del mundo, el futbol va a ser injusto“, declaró.

En la misma línea, Ustari contó que aquella anécdota fue cuando Argentina perdió la final de la Copa América contra Chile. El guardameta reveló que fue a ver al astro del Barcelona y lo vio “como nunca”, pues estaba destrozado.

“Me acuerdo que en la Copa América, yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a ver a Messi al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado“, contó el guardameta.

Nadie del mundo del futbol ha olvidado aquel día. Messi y Argentina perdieron la Copa América ante Chile y después de ello, el ’10’ estaba entre lágrimas y posteriormente renunció a seguir representando a la Albiceleste, aunque después se retractó y siguió jugando con su país. Con Leo, llegaron a la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 pero perdieron con Alemania.