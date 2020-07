El VAR le “robó” un gol al Crystal Palace y Aston Villa sueña con la salvación

Aston Villa rompió una sequía de diez partidos sin ganar en la Premier League para derrotar al Crystal Palace y soñar con la salvación, a falta de dos fechas por disputar. Un triunfo que se vio “manchado” por la polémica con el VAR.

La última victorias del Aston Villa en Premier League había sido el 21 de enero del 2020 ante el Watford. Desde entonces, con todo y parón por la pandemia de coronavirus, perdió con el Bournemouth, Tottenham, Southampton, Leicester City, Chelsea, Wolves, Liverpool y Manchester United. También empató con Sheffield United, en el regreso del futbol y con el Newcastle.

Antes del partido ante el Crystal Palace, Wilfried Zaha fue amenazado e insultado por un aficionado del Aston Villa. Por acá te dejamos los detalles del lamentable suceso, así como las respuestas de ambos clubes a la situación.

Apenas al arranque del partido, el Crystal Palace ya se había puesto en ventaja con un remate de Mamadou Sakho. El defensa le dio con el hombro o la espalda al esférico, para mandarlo al fondo de las redes y derramar los sueños del Aston Villa.

Crystal palace scored a goal through Mamadou Sakho but the VAR disallows the goal for handball 😂😂.

Shambolic as always.

pic.twitter.com/xHFINH9WWN

— Sir Jose (@MourinhoTheGOAT) July 12, 2020