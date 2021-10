¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el amistoso entre México y Ecuador?

Después de una intensa Fecha FIFA con partidos de eliminatorias mundialistas, México vuelve a la acción con un amistoso ante su similar de Ecuador. El duelo permitirá que la selección se reencuentre con sus seguidores en Estados Unidos ya que se disputará en Charlotte, Carolina del Norte.

Estas selecciones registran 24 enfrentamientos a lo largo de la historia. La balanza se inclina para el ‘Tri’ con 16 victorias, cinco empates y únicamente tres derrotas.

A diferencia de otras ocasiones, la convocatoria de Gerardo Martino tardó un buen rato en anunciarse. Se rumora (y se comprobó) que varios equipos se negaron a prestar jugadores y eso complicó el armado de la lista. Por ejemplo, América y Monterrey están por disputar la Final de la Concachampions y su prioridad es pelear por el título.

No obstante, las Águilas aportarán un futbolista de último minuto. La baja de Erick Sánchez provocó que el ‘Tata’ incluyera a Karel Campos, quien todavía destaca con la Sub 20 de Coapa. Con apenas 18 años, el mediocampista debutó en Primera División hace 3 meses y si bien se destaca por sus goles, algunos de ellos son espectaculares como el olímpico que marcó vs Tigres en abril de 2021.

Con todo y las ausencias, podremos ver una Selección Mexicana plagada de elementos de la Liga MX: Uriel Antuna, Santiago Giménez, Haret Ortega y Kevin Álvarez, por mencionar algunos.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el México vs Ecuador?

El partido se llevará a cabo este miércoles 27 de octubre a las 20:00 horas del centro de México. El escenario será el Bank Of America Stadium, pero si no podrás asistir o eres de los que se queda en territorio azteca, estas son tus opciones para disfrutar de la transmisión.

Si lo tuyo es escuchar al ‘Perro’ Bermúdez, la vieja confiable está con Canal 5 y TUDN; por su parte, Azteca Deportes tiene la opción de Martinoli y el ‘Doctor’ García a través de Canal 7 y su página web, así que por acá te dejamos el link.