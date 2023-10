Lo que necesitas saber: Max Verstappen se puede coronar en la sprint del Gran Premio de Qatar

¡Qatar vuelve a la Fórmula 1! El Gran Circo correrá por segunda ocasión en su historia en el circuito de Lusail, el cual debutó en 2021 y donde Max Verstappen se puede coronar por tercera vez consecutiva, pero además se podría convertir en el primer piloto campeón en una sprint, y es que el neerlandés sólo necesita sumar tres puntos a lo largo del fin de semana para amarrar el campeonato, de modo que el resto de la temporada quedaría solo para despejar el posible subcampeonato de Checo Pérez.

Después del Gran Premio del 2021, Qatar se ausentó en 2022 debido a la celebración del Mundial de futbol, sin embargo, a partir del 2023 inicia un contrato por 10 años, así que es hora de irnos familiarizando con este trazado, en el cual se compite de noche para evitar las altas temperaturas.

Max Verstappen / Oracle Red Bull

¿Qué pasó en el GP del 2021?

El del 2023 será el primer Gran Premio de Qatar para pilotos como Liam Lawson, Oscar Piastri, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen y Logan Sargeant, quienes no tenían auto o no habían debutado en el Gran Circo y da la casualidad que en Qatar 2021 fueron eliminado en la Q1 pilotos que ya no están en la parrilla: Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

Aquella ocasión Lewis Hamilton ganó la carrera, mientras que el podio fue completado por Max Verstappen y Fernando Alonso; Checo Pérez quedó en el cuarto lugar.

Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur / Foto: MexSport

¿Dónde ver en vivo a Checo en el GP de Qatar?

El Gran Premio de Qatar se disputa con formato sprint, así que desde el viernes tendremos competencia con la sesión de calificación que definirá el orden de salida para la carrera del domingo. De esta manera, sólo tendremos una práctica libre, el día viernes, a las 7:30 horas y después vendrá a la sesión de calificación a las 11:00. La transmisión en vivo va por Fox Sports, Fox Sports Premium y en streaming por F1TV y Prime Video.

El sábado tendremos actividad desde las 7:00 horas con la sprint shootout, que es una sesión de calificación para la carrera sprint, la cual arranca a las 11:30 y aquí se puede coronar Max Verstappen. La transmisión va por Fox Sports, Fox Sports Premium y en streaming por F1TV y Prime Video.

Para el domingo tenemos la carrera, la cual dará inicio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y sólo será transmitida por Fox Sports Premium y F1TV.

Evento Día Hora TV Links Práctica Libre 1 Viernes 6 de octubre 7:30 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Calificación Viernes 6 de octubre 11:00 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Sprint Shootout Sábado 7 de octubre 7:00 horas Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Sprint Sábado 7 de octubre 11:30 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Carrera Domingo 8 de octubre 11:00 horas Fox Sports Premium F1TV

Checo Pérez / Foto: MexSport

¿Quiénes son los favoritos?

A diferencia del 2021, el favorito no es Lewis Hamilton, sino Max Verstappen, y ojito con lo que pueda mostrar y hacer McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, pero no descartemos a Carlos Sainz y Checo Pérez para llegar al podio.

Si el mexicano puede hacer una buena calificación, se puede meter en los puntos en la sprint, así como en la carrera, en la cual tendrá opciones de rebase gracias a las características del circuito, que tiene curvas de media y alta velocidad, además de zonas interesantes para hacer rebases.

