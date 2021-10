¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el Clásico Joven entre Cruz Azul y América?

(L-R), Richard Sanchez of America and Roberto Alvarado of Cruz Azul during the game America vs Cruz Azul, corresponding to the 15th round match of the Torneo Guard1anes Clausura 2021 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on April 17, 2021.



(I-D), Richard Sanchez de America y Roberto Alvarado de Cruz Azul durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Abril de 2021.