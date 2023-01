"No hago nada diferente": Verstappen le busca explicación a sus choques con Hamilton en F1

La Fórmula 1 está llena de rivalidades intensas y en 2021 vimos una lucha espectacular entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Esta tuvo el campeonato de por medio, pero también polémica en diferentes batallas e incluso incidentes que marcaron el rumbo del año.

En 2022 la historia cambió y Mercedes fue poco competitivo durante casi toda la campaña; no obstante, en Brasil vimos otro encontronazo entre los dos últimos campeones de la categoría. En algún punto incluso hubo declaraciones fuertes ante los medios de comunicación y sobre todo, muchos corajes.

Así que de cara a una nueva temporada, Verstappen intenta descifrar qué sucede y por qué choca constantemente con Hamilton. Italia, Arabia y Silverstone son solo algunos ejemplos de 2021, pero recientemente sucedió algo similar en Brasil.

“De alguna manera, con Lewis es una historia diferente. Y honestamente no lo entiendo. Este año no hemos tenido realmente un montón de batallas. Pero en Brasil nos tocamos, no fue mi intención (que chocáramos). Me echaron la culpa, lo que no me pareció justo.

“El día anterior con George, tuvimos una (lucha) increíble: cerrando la puerta, defendiendo, superándonos en frenada. Fue muy divertido e intenté hacer lo mismo en la carrera; tener ese tipo de batalla. Pero por desgracia, no pudimos conseguirlo“, declaró Verstappen en entrevista para Motorsport.

Getty Images

¿Y entonces? A Verstappen solo se le ocurre la diferencia de edad

Verstappen y Hamilton solo son rivales en la pista, pues incluso en las premiaciones se felicitan con un apretón de manos o abrazo. Sin embargo, el neerlandés de Red Bull considera que la diferencia con pilotos como Russell o Leclerc puede estar en que se conocen desde pequeños y hay mejor entendimiento en la pista.

“Tal vez es sólo una cosa de la generación, que nos entendemos mejor, corremos de forma más agradable el uno al otro. No lo entiendo. No siento que esté haciendo nada diferente con Lewis“, agregó el actual bicampeón.

Especial