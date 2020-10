Uno de los dos héroes mexicanos que tuvieron los Dodgers para ganar la Serie Mundial luego de 32 años, fue Víctor González. El pitcher de 24 años rompió en llanto una vez consumado el título y explicó que fue porque recordó a su papá.

En entrevista con ESPN, Víctor González reveló que las lágrimas fueron de tristeza porque no le podría decir a su papá que tenía un hijo campeón de las Grandes Ligas. Fue un momento emotivo que se quedó guardado en las imágenes captadas por las cámaras.

“Yo lloraba porque lo único que me pasaba por la mente es que no le iba a poder decir que su hijo es campeón mundial. Creo que eso me hizo llorar bastante porque yo sé que mi mamá está muy orgullosa de mí porque tiene un hijo que es campeón del mundo. Pero cuando me salían las lágrimas lo primero que pensé fue en mi papá“, reveló.

En la misma línea, Víctor González considera que su papá lo vio desde el cielo y todo el tiempo lo estuvo ayudando. Aunque reconoció que le hubiera gustado poder tomar el teléfono y llamarlo para compartir la alegría.

“Todos dicen que ellos nos ven de allá en el cielo, entonces creo que si él me estuvo viendo desde allá está feliz por eso, pero me hubiera gustado poder agarrar mi teléfono y decirle, ‘¿sabes qué?, tienes un hijo que es campeón de las Grandes Ligas. Siempre escribo en la loma sus iniciales, una cruz y volteé a ver su nombre y lo único que dije fue: ‘ayúdame’“, agregó el jugador de los Dodgers.

Finalmente González se dio tiempo de hablar de su compatriota Julio Urías, quien fue otro de los héroes de los Dodgers. Para Víctor fue un gusto compartir esa alegría con él y destacó la experiencia del zurdo dentro de la postemporada de la MLB.

“Creo que esto de los playoffs para él fue algo fácil porque tiraba la bola y se veía muy enfocado, como si no hubiera nadie ahí en el home. Gracias a Dios pude compartir con él esto. Es algo emocionante poder estar con él ya que nunca estuvimos en Ligas Menores y nunca jugamos juntos. Ahora que pudimos estar juntos y en Grandes Ligas poder disfrutar esto“, sentenció.

El debut de Víctor González

No pudo haber sido mejor historia para Víctor González. La temporada 2020 de la MLB fue la primera para él en Grandes Ligas y sus números son para aplaudir. Tuvo un registro de 1.33 carreras limpias en temporada regular y 2.70 en los playoffs.

Además se apuntó cuatro victorias y ni una sola derrota. Uno de los triunfos de Víctor González fue en el Juego 6 de la Serie Mundial ante los Rays, donde lanzó 1.1 innings con tres outs.