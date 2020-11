Las emociones de la Fórmula 1 continuaron en este fin de semana con el Gran Premio de Emilia Romagna y vaya carrera la que vimos este día. Lewis Hamilton se mantiene en la élite y consiguió una nueva victoria, además del campeonato para Mercedes, ‘Checo’ Pérez peleó el tercer lugar hasta el último momento pero no se le dio, hubo un par de accidentes, protestas contra el racismo y un par de detalles más.

La temporada 2020 de la Fórmula 1 está entrando en su fase final y vaya año el que hemos vivimos y es que pese a que ha sido atípico tras la pandemia de coronavirus, no podemos quejarnos de la acción vista en el circuito, pues semana con semana los pilotos siempre dieron lo mejor de cada uno.

Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri, utilizó un casco muy especial dentro del Gran Premio de Emilia Romagna y es que el francés le rindió un homenaje a Ayrton Senna.

El casco fue de color amarillo, tenía la cara de Senna en la parte superior, un par de leyendas más en los costados y sin duda el diseño fue muy llamativo, provocando los aplausos entre los aficionados de la Fórmula 1.

Al igual que cada semana, los pilotos de la Fórmula 1 se unieron para seguir con las protestas en contra del racismo. Sus camisetas negras, los mensajes en ellas, la rodilla en el piso y el puño en el aire, fueron las imágenes que vimos este día en el Gran Premio de Emilia Romagna.

Aquí nos gustaría decir que hubo alguna sorpresa o algo similar pero la verdad es que ya hasta es costumbre. Lewis Hamilton volvió a demostrar que es el mejor piloto de la Fórmula 1 hoy en día y consiguió una nueva victoria, sacándole una gran ventaja al resto de los corredores.

Con esta el británico llegó ya a 93 victorias y con ello se aleja un poco más de Michael Schumacher, pues el alemán se quedó con 91 y parecía un récord casi imposible de batir; Hamilton lo hizo trizas.

Con la victoria de Lewis Hamilton y el increíble papel que hizo durante muchas carreras, la escudería Mercedes se ha alzado con el título de la Fórmula 1, un hecho increíble para un equipo que lleva ya varios años haciendo bien las cosas e innovando en sus monoplaza. ¡Enhorabuena!

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez estuvo a nada de conseguir el podio en el Gran Premio de Emilia Romagna. Luchó a cada momento, hubo lapsos donde llegó a estar en tercer lugar, la pelea con Ricciardo y Leclerc fue pareja y parecía que los podía superar pero al final se quedó en la sexta posición. Hay que aplaudir lo hecho por el azteca.

Esta carrera estuvo marcada, entre otras cosas, por las salidas anticipadas. Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri, tuvo que abandonar el circuito debido a problemas en su monoplaza, por lo que pese a que el francés estaba teniendo una buena carrera en el Gran Premio de Emilia Romagna, no pudo culminar con su participación.

Acompañando a Gasly, Esteban Ocon tuvo que dejar el GP de Emilia Romagna debido a problemas en el embrague de su monoplaza. El francés estaba teniendo un buen desempeño pese a que no estaba dominando pero al final del día no pudo terminar esta carrera.

Si bien los pilotos ya mencionados tuvieron mala suerte este día, hubo un par más que se les unió en los abandonos. Primero tenemos que mencionar a Kevin Magnussen, piloto de Haas. El danés también reportó problemas en su monoplaza y sobre el final de la carrera tuvo que abandonar.

Este piloto marchaba como último lugar en el Gran Premio de Emilia Romagna y para ‘terminar con su sufrimiento’, lo mejor para él fue dejar el circuito y pensar en el próximo evento.

Además de Magnussen, George Russel también dejó la carrera cerca del final del Gran Premio de Emilia Romagna y es que el piloto de la escudería Williams se estrelló siguiendo el Safety Car, por lo que se unió a la lista de bajas de este día.

