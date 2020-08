El drama y nerviosismo se apoderó por unos minutos del Gran Premio de Estiria en el MotoGP y es que el piloto Maverick Viñales casi sufre un accidente que pudo haber terminado con su vida, pues se tuvo que lanzar de su moto, que iba a 230 km/h, luego de que se quedó sin frenos; por suerte la situación no pasó a mayores.

Las competencias de MotoGP siguen dando mucho de qué hablar y es que luego de la pandemia de coronavirus se ha tratado de ponerse al corriente con los eventos que quedaron pendientes, es por ello que así tuvo lugar el Gran Premio de Estiria.

El accidente de Maverick Viñales en el MotoGP

La competencia de MotoGP iba transcurriendo con normalidad, los corredores estaban concentrados en seguir el circuito y escalar posiciones hasta que este fatídico evento tuvo lugar.

Por la vuelta 16 del circuito Red Bull Ring, Viñales reportó a su equipo que algo andaba mal con su moto y es que los frenos no le estaban respondiendo, por lo que entró en una crisis nerviosa al no saber qué hacer.

Maverick Viñales se ha tenido que TIRAR de la moto a 230km/h porque no le iban los frenos. ¡Qué locura! pic.twitter.com/0wA1eztBuU — Diego Vos ~ Ciclismo (@diegovos_) August 23, 2020

El corredor estaba por dar una curva y evidentemente tenía que bajar la velocidad para no derraparse o estrellarse en el intento pero al no tener frenos su acción fue la siguiente: decidió arrojarse de su moto que iba a unos 230 km/h y se patinó por varios metros en el pavimento. Su transporte se fue a estrellar a una de las bardas, se prendió fuego pero no hubo nada que lamentar.

Maverick Viñales sufrió algunos golpes, nada serio. Pudo salir caminando del circuito y evidentemente ya no continuaría en la competencia pero mientras arreglaban este asunto, se presentó la bandera roja y la carrera se detuvo por unos minutos.

MotoGP Autriche 2 J3 Maverick Viñales (Yamaha/AB) : une frayeur, plus de freins et plus de moteurhttps://t.co/gMjgAaOrp2 pic.twitter.com/mbccBdlrR1 — Paddock-GP (@Paddock_GP) August 23, 2020

Joan Mir, piloto se Suzuki, iba dominando este circuito con algunos segundos de ventaja. Todo apuntaba a que ganaría, que el primer puesto estaba asegurado pero tras la caída de Viñales y el parón de la carrera, perdió toda ventaja. De hecho culminó en la cuarta posición de esta competencia de MotoGP.

#MotoGPxESPN Top 10 del #AustrianGP. Las #Suzuki se quedaron con gusto a poco al igual que #Dovizioso. Otra vez la mejor #Yamaha fue la de #Rossi con el noveno lugar. Las cuatro #KTM entraron entre los diez mejores. 🇦🇹🏁 pic.twitter.com/HTdrRhuGXR — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) August 23, 2020

No es tan raro ver este tipo de accidentes en competencias de MotoGP pero lo que sí generó controversia fue la pérdida de los frenos, pues en ocasiones un derrape o vuelta en falso causan accidentes pero algo así pocas veces se ve.