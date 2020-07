¿Anti Fair Play? La polémica jugada de Willian que terminó en gol de Giroud en el Crystal Palace vs Chelsea

En el partido entre Crystal Palace y Chelsea se dio una jugada muy polémica. En ella estuvieron involucrados Gary Cahill, Willian y Olivier Giroud, quien mandara el balón al fondo de las redes pero con cierta incertidumbre por lo que pasó.

Chelsea estrenó su playera como visitante para la próxima temporada, en un partido crucial por mantenerse en puestos de Champions League, que se complicó con su derrota ante el West Ham. Olivier Giroud marcó el primer gol del partido pero con cierta polémica que acá te dejamos.

Apenas a los 6 minutos del encuentro, Willian recibió el balón por la banda. Gary Cahill estaba haciendo el recorrido de la marca pero el defensa se tendió en el terreno de juego. El brasileño siguió la jugada, se metió al área, tocó para Giroud y el francés mandó el balón al fondo.

¿Qué pasó? La expresión tanto de Giroud como de Willian fue de que no se percataron de la lesión del defensa inglés. Gary Cahill salió con ayuda de las asistencias médicas y en su lugar entró Mamadou Sakho, por lo que quedó demostrado que el inglés no fingió la lesión y quizá el brasileño pudo haber detenido la jugada. ¿Ustedes qué piensan?

Olivier Giroud scores to put Chelsea ahead just 5 minutes in!

Willian capitalises on Cahill’s unfortunate hamstring issue, and Giroud finishes calmly. 1-0. pic.twitter.com/HINqstA2EH

— LDN (@LDNFootbalI) July 7, 2020