La jornada sabatina de la Premier League recién está comenzando y vaya duelazo el que vivimos este día en el Falmer Stadium. El Manchester United iba ganando hasta el minuto 90, los empataron en el agregado, el partido había terminado en empate… pero el árbitro decidió marcar un penal en favor de los ‘Red Devils’, por lo que todo empezó e nuevo y así ganaron.

El Manchester United ha tenido un inicio de temporada complicado y es que pese a que cerraron de gran manera la temporada pasada, ahora les ha costado un poco sacar los resultados. Donny Van De Beek, fichaje del club, se ha ido adaptando de a poco.

Este día se midieron ante el Brighton, un rival que en el papel no debía significar mayor problema pero que los puso en un aprieto muy serio, llevándolos hasta el límite y provocando algo nunca antes visto en la Premier League.

El Manchester United iba ganando este encuentro por 1-2 hasta el minuto 90, por lo que uno creería que el juego ya estaba decidido y los ‘Red Devils‘ lo iban a ganar sin problema… sí, claro.

Resulta que al minuto 90+5, Solly March empató el partido tras un gol casi milagroso, por lo que el juego terminaría en un vibrante empate… o eso es lo que creímos.

Solly March vs. Man United

80% Pass accuracy

3/9 Accurate long passes

2/11 Crosses completed

1 Chance created

1/5 Shots on target

1 Goal

5/6 Dribbles completed

16/20 Duels won

Solly gave United the run around. He is capable, today he made it a reality. Top quality. pic.twitter.com/Ebvgy5dDd7

— The Tactical Times (@Tactical_Times) September 26, 2020