¡Quítese! Un árbitro “salió volando” en el espectacular touchdown de 78 yardas de Green Bay a Jacksonville

Los árbitros de la NFL suelen sufrir de algunas caídas o golpes en los emparrillados y la Semana 10 de la NFL nos presentó uno de los más curiosos. En un touchdown de 78 yardas de Green Bay a Jacksonville, uno de los silbantes salió volando literalmente.

Los silbantes que están colocados en las laterales no suelen sufrir mucho pero los que se tienen que quedar en el caso y correr cerca de los jugadores, son los que suelen sufrir las consecuencias. Caen algunas veces por correr a máxima velocidad y otra a causa de un choque con alguno de los jugadores que van viendo el balón a los rivales.

El touchdown de 78 yardas de Green Bay

Green Bay tenía un partido complicado, por más increíble que suene, y Aaron Rodgers se encargó de darle la vuelta muy a su estilo. Sí, ante la presión constante de la defensa de Jacksonville lanzó un bombazo profundo que Marquez Valdes-Scantling capturó con un defensa marcándolo y lo llevó hasta las diagonales.

En ese trayecto, mientras la defensa intentaba desesperadamente cortar la trayectoria del receptor de Green Bay, un árbitro que corría dentro del campo para dar fe de cómo terminaría la jugada, salió volando tras chocar con uno de los jugadores de Jacksonville.

La jugada siguió y el jugador de Jacksonville que tiró al árbitro no pudo hacer la tacleada y evitar que Green Bay le diera la vuelta al marcador.

No sabemos cómo está el árbitro. Sólo sabemos que no fue nada grave y la jugad quedará en la historia. No sólo por esa caída, sino por un bombazo más de Aaron Rodgers con Green Bay, dentro de la Semana 10 de la NFL.