¡Por fin! Billy Álvarez habló de las acusaciones de lavado de dinero

Por primera vez desde que fuera acusado de lavado de dinero y congelaran sus cuentas, Billy Álvarez habló al respecto mediante un video.

Un video interno dirigido a los socios de La Cruz Azul, circuló en redes sociales. En el mismo, Billy Álvarez aseguró que rechaza las acusaciones, ya que se tratan de “calumnias” y “difamaciones“, que son parte de una estrategia jurídica.

“Por este medio me uno al enérgico rechazo de las difamaciones y calumnias de los que hemos sido objeto, en contra de nuestra querida cooperativa. He recibido muchas muestras de apoyo y confianza por parte de ustedes pero también he percibido sus inquietudes. Las acusaciones son versiones distorsionadas y forman parte de una estrategia jurídica“, comenzó el presidente de Cruz Azul.

En la misma línea, Billy Álvarez aseguró que la misión de la Cooperativa, es “el desarrollo de México” y por lo tanto, buscará defenderlo a como dé lugar.

“La misión de La Cruz Azul, es contribuir al engrandecimiento de México, al desarrollo social comunitario y empresarial, y al reconocimiento del cooperativismo como trabajo de unión y esfuerzo, en pro del bienestar“, agregó.

Por otra parte, Billy Álvarez “agradeció” la intervención de las autoridades y por eso dejará todo en las manos de la misma. El directivo entregará pruebas que deslindan imputaciones relacionadas a sus ingresos.

“Sólo es la autoridad quien tiene la facultad de determinar responsabilidades o no. Por tal razón que con base a los derechos de ley, trabajaremos con absoluta confianza y disposición con ellas. También quiero reconocer el trabajo de los medios de comunicación, quienes con respeto a la libertad de expresión, llevan a cabo su labor de informar“, comentó.

Finalmente, Billy Álvarez cerró el video con un mensaje de tranquilidad enviado a sus socios y aseguró que los mantendrá informados de los avances del caso.

“La Cruz Azul está fuerte. Nuestros trabajos bien resguardados y nuestro compromiso de desarrollo con México, inquebrantable. Yo me comprometo, de esta misma forma, los mantendré informados porque su tranquilidad es un derecho y una obligación. Compañeros y compañeras: ¡viva La Cruz Azul“, sentenció.