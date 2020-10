El juego 6 de la Serie Mundial ha llegado a su fin y vaya duelo el que hemos visto en el Globe Life Field, pues Los Angeles Dodgers pudieron batir a los Tampa Bay Rays (aunque con muchas complicaciones) y con un cierre frenético, se han coronado como los nuevos campeones de la MLB.

Los Angeles Dodgers han cumplido con los pronósticos y es que pese a que los Rays dieron una gran batalla, emparejaron la serie en dos ocasiones y parecía que forzaban al séptimo juego, al final del partido pudieron hacer las carreras necesarias para terminar con una sequía de 32 años.

No hay que demeritar para nada lo hecho por los Tampa Bay Rays, pues luego de haber firmado una temporada que podemos considerar como histórica, cerraron de gran forma y se quedaron a nada de dar la campanada en esta Serie Mundial, pues casi de inicio a fin tuvieron ventaja en el marcador pero al final no pudo ser.

El juego 6 entre los Dodgers y Rays fue sumamente parejo. Contrario a lo que se pensaba y en contra de las casas de apuestas, las carreras fueron escasas en este partido y es que pese a que se creía que ambos equipos iban a matar o morir, ambos supieron manejar muy bien a su rival, llevando todo a las entradas finales para decidir al gran campeón de la MLB.

Randy Arozarena guió a los Rays desde la primera entrada y es que en su primer turno pudo concretar un home run que le dio mucha esperanza a su equipo, pues tener una carrera primero sería fundamental para ir llevando este partido y así lo iban a hacer por un buen tiempo.

RANDY. AROZARENA. AGAIN.

Starts off Game 6 with his 10th home run of the postseason 🤯

