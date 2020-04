“Ya no habrán córners por el coronavirus”: Conductora comete OSOTE tras caer en ‘fake news’

El futbol en todo el mundo se mantiene en pausa debido al coronavirus. La información corre a cada momento en torno a cuándo podría volver… y qué podrían eliminar de él y es que una conductora en Argentina cayó en una ‘fake news’, pues aseguró que cuando vuelva, ya no existirán los córners ni los tiros libres, pues así se evitarían las ‘aglomeraciones’; se la comieron viva tras este ‘oso’.

Desde hace algunas semanas no hay futbol en casi todo el mundo. Argentina es uno de los país más futboleros del mundo y el que no haya deporte cada fin de semana sí hace que todo sea un poco más aburrido, es por ello que quizá alguien muy ‘vivo’ le mandó esta información falsa a esta conductora, pues una vez cometió este error, no la perdonaron.

Efecto cuarentena 🧐😳 | Según Crónica Tv 🇦🇷 el fútbol sería una de las primeras actividades en volver, con unas “reglas” atípicas: 1 – Sin público. (bien) 2 – Sin tiros de esquina y sin tiros libres, para evitar aglomeración en el área. (?) pic.twitter.com/1xRFflwm3H — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) April 4, 2020

Fue durante un noticiero de la cadena ‘Crónica’ donde esta mujer estaba dando una noticia muy seria, con información valiosa pero una vez que recibió un mensaje ‘de último momento’, todo cambió.

Estaba informando que el futbol volvería pronto y que cuando eso pasara sería sin gente en la tribuna, con partidos a puerta cerrada pero al ver su celular y recibir otros datos, tuvo para hacerse viral y ganarse algunas críticas.

Comentó que el futbol argentino y en general en el mundo, ya no contaría con tiros de esquina ni tiros libres, para evitar las aglomeraciones de jugadores, siendo corregida rápidamente por sus compañeros y tratando de evitar que fuera más notorio este error pero ya era demasiado tarde.

En redes sociales se hizo viral de inmediato y hubo de todo, pues algunos reaccionaron ‘bien’ y sólo corrigieron la información, otros la criticaron duramente por no saber de futbol y hubo otro sector que la apoyó y comentó que no todos saben exactamente cómo se maneja este deporte.

La ‘fake news’ en la que cayó le provocó muchas reacciones pero en ocasiones así sucede. Todos tenemos un mal día.

De momento no existe algo concreto sobre cuándo vaya a regresar el futbol. Se dice que en el mes de mayo todo poco a poco volverá a ser como antes pero con el coronavirus ya no podemos dar nada por hecho.