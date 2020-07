¿Y el portero? El error de Ederson que terminó en gol para el Southampton

La jornada 33 de la Premier League está llegando a su final y los hechos curiosos no dejan de sorprendernos. En el encuentro entre el Manchester City y Southampton, Ederson Moraes, portero de los ‘Citizens’, cometió un ‘error’ que se convirtió en gol en contra y es que de forma sorpresiva se adelantó de más en una salida de su equipo, por lo que el rival aprovechó y el balón terminó en las redes.

Manchester City busca cerrar de buena forma la temporada en la Premier League y es que con el Liverpool que ya es campeón y persiguiendo su récord histórico de puntos, no les quedaba más que culminar con paso perfecto… pero Ederson Moraes no ayudó mucho.

Corría el minuto 13 del partido cuando el Manchester City buscaba salir desde su área con el balón controlado. Casi llegaron al medio campo cuando les robaron el balón; Che Adams vio a Ederson adelantado, lanzó un balonazo largo y anotó el que sería el 1-0 momentáneo.

Imagine this is your first Prem goal. Take a bow Che Adams pic.twitter.com/AAoknEsm6t

— FUT 94 (@FUT_1994) July 5, 2020